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بيتزا التوست بالنقانق.. وصفة سهلة التحضير

السبت 10/يوليو/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
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المقادير
- خبز التوست طري منزوع الأطراف 
- صلصة طماطم : 4 ملاعق كبيرة
- حبق ناشف : ملعقة كبيرة
- زعتر مجفف : ملعقة كبيرة
- الذرة : نصف كوب (معلّبة)
- طماطم : 2 حبة (مقطّعة إلى مكعبات)
- النقانق : نصف كوب (مقطّع إلى دوائر صغيرة)
- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)
طريقة التحضير
اخلطي الطماطم مع الحبق والزعتر اليابس.
حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
ضعي مقدار ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم على كلّ قطعة توست.
ضعي على كلّ قطعة توست القليل من الذرة والطماطم والنقانق.
رشّي جبن الموزاريلا على التوست وضعيها في صينية فرن.
اخبزي الصينية لحوالي 10 دقائق أو حتى تذوب الجبنة
قدّمي بيتزا التوست ساخنة.

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