محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

تفقد صباح اليوم السبت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجان امتحانات الثانوية العامة، للتأكد من انتظام سير اللجان، وتطبيق الإجراءات الإحترازية.

وصرح المحافظ على هامش الجولة بأن هناك بلغ 46 ألفا و481 طالبًـا، بعدد 113 لجنة موزعين على جميع الإدارات التعليمية، أنه وجه بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل اللجان، مشيرًا إلى أن هناك انتظام في سير الامتحانات.

وفتحت لجان الثانوية العامة بالإسكندرية أبوابها أمام شعبة العلمي، لأداء امتحان مادة اللغة العربية، فيما يؤدي غدا الأحد شعبة الأدبي ذات الامتحان.

وقد حذر المشرفون دخول الطلاب بأجهزة الهاتف المحمول أو مذكرات مراجعة إلى داخل الامتحان، وألتزامت اللجان بدخول الطلاب قبل بدء الامتحان ب60 دقيقة.



فيما انتشرت الدوريات الأمنية أمام اللجان، لاطمئنان على انتظام دخول اللجان.





وينطلق صباح اليوم السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها إن الامتحان يبدأ فى العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، دون إضافة أى وقت إضافى للطلاب، موضحة أن الوقت المخصص للامتحان فى المادة وفق ما هو معلن فى جداول الاختبارات.

ونوهت إلى أنه يجب حضور الطلاب قبل انطلاق الامتحان بـ" 60 دقيقة، ومن يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ولجان السير جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان، محذرة الطلاب من أى محاولات غش، قائلة: سيعاقب أى شخص يحاول الغش أو الإخلال بأعمال الامتحان بكل قسوة.

