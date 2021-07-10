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فيتنام تتلقى مليوني لقاح ضد فيروس كورونا في إطار التصدي لأسوأ جائحة

السبت 10/يوليو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت السفارة الأمريكية في هانوي، اليوم السبت، إن فيتنام تلقت الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا (MRNA.O) وهي مليوني جرعة الأولى تبرعت بها الحكومة الأمريكية، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أسوأ انتشار لها.

وأضافت السفارة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أن الشحنة التي تم تسليمها عبر منشأة المشاركة COVAX، هي جزء من 80 مليون جرعة لقاح التزم بها الرئيس جو بايدن من إمدادات اللقاح الأمريكية لدعم الاحتياجات العالمية. وبعد النجاح في احتواء الفيروس التاجي لمعظم الوباء، واجهت فيتنام منذ أواخر أبريل تفشيًا أكثر عنادًا دفع الحكومة إلى تسريع التطعيمات.

وأبلغت وزارة الصحة عن 1625 إصابة جديدة يوم الجمعة، وهو اليوم الخامس على التوالي لأكثر من 1000 حالة. وسجلت فيتنام 26600 إصابة إجمالية و110 حالة وفاة، وهي لا تزال منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأوروبية والهند والولايات المتحدة.

تقع معظم الحالات الجديدة في فيتنام في مدينة هو تشي مينه، التي كانت مركز الزلزال، والتي بدأت يوم الجمعة - إلى جانب بعض المدن الأخرى - في فرض قيود واسعة على الحركة لمدة 15 يومًا. وذكرت تقارير إعلامية رسمية يوم السبت أنه سيتم تحويل نصف جرعات موديرنا إلى سكان مدينة هو تشي مينه البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

تلقت فيتنام حتى الآن حوالي 8 ملايين جرعة لقاح، معظمها في إطار مرفق مشاركة COVAX الدولي. تم إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة، ولكن تم تطعيم حوالي 258000 شخص فقط من إجمالي عدد سكانها البالغ 98 مليونًا.

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لقاح كورونا فيتنام

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