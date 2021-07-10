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تعرفي على فوائد اللفت المذهلة

السبت 10/يوليو/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الفوائد المذهلة التي تكمن في اللفت نظرا لما يحتوي على قيمة غذائية عالية وغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، ومن فوائده المذهلة للجسم ما يلي:
 
- له دور في التقليل من معدّل ضغط الدم المرتفع ويساعد على حماية الأوعية الدموية والمحافظة على صحة القلب.

- يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على حماية الأمعاء من الإصابة بالمشكلات الصحية. 

- يساعد على تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإصابة بالإمساك.

- يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم؛ وجميع هذه العناصر مفيدة لتقوية الجهاز العصبي وحمايته. 

- يعزّز من الحالة النفسية والمزاجية للإنسان.

- يحتوي اللفت على المركّبات النباتية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، فضلاً عن أنه يحتوي على فيتامين "C"، وهو الفيتامين المهم لمنع نمو الخلايا السرطانية.

- اللفت مهم للتخلص من السموم التي توجد بالجسم، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

- يحتوي على نسبة قليلة الكولسترول؛ ما يساعد على تنشيط الكبد وطرد السموم التي توجد به.
 
- يحتوي اللفت على الألياف التي تزيد من الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلاً عن أن الألياف ضرورية لحرق الدهون بالجسم.

- اللفت من الخضروات القليلة السعرات الحرارية.

- يساعد اللفت على التقليل من احتباس البول؛ كونه يحفّز سوائل المعدة.

- يساعد على تنقية الجسم من السموم؛ ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد والتقليل من الشعور بالجوع.

- اللفت له دور في تعزيز عملية الأيض والتمثيل الغذائي بالجسم؛ ما يزيد من حرق السعرات الحرارية الزائدة، وهذا يزيد من النحافة وإنقاص الوزن الزائد.
  
- محتوى اللفت العالي من الألياف الغذائية يجعل له دوراً في المساعدة على خفض مستويات الكولسترول السيئ، وتعزيز صحة القلب والشرايين.

- يحتوي اللفت يحتوي على حمض الفوليك الضروري لعمل الأعصاب ولتعزيز الدورة الدموية.

- يحتوي على البوتاسيوم المهم للسيطرة على ضغط الدم المرتفع، وتعزيز صحة القلب والوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية.

- اللفت له خصائص مضادة للالتهابات كبيرة، التي تُعتبر المفتاح في منع النوبات القلبية وأمراض القلب.

- يعزّز اللفت صحة الرئتين، ويساعد على تخفيف أعراض مرض الربو، ويقي من أمراض الشتاء والبرد.

- يحتوي اللفت على مركّبات اللوتين والكاروتينات تجعله ذا فائدة جيدة في تعزيز صحة العيون، وحمايتها ضد مرض التكنس البقعي وإعتام عدسة العين.

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