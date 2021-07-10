تعرفي على فوائد اللفت المذهلة

هناك مجموعة من الفوائد المذهلة التي تكمن في اللفت نظرا لما يحتوي على قيمة غذائية عالية وغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، ومن فوائده المذهلة للجسم ما يلي:

- له دور في التقليل من معدّل ضغط الدم المرتفع ويساعد على حماية الأوعية الدموية والمحافظة على صحة القلب.





- يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على حماية الأمعاء من الإصابة بالمشكلات الصحية.





- يساعد على تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإصابة بالإمساك.





- يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم؛ وجميع هذه العناصر مفيدة لتقوية الجهاز العصبي وحمايته.





- يعزّز من الحالة النفسية والمزاجية للإنسان.





- يحتوي اللفت على المركّبات النباتية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، فضلاً عن أنه يحتوي على فيتامين "C"، وهو الفيتامين المهم لمنع نمو الخلايا السرطانية.





- اللفت مهم للتخلص من السموم التي توجد بالجسم، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.





- يحتوي على نسبة قليلة الكولسترول؛ ما يساعد على تنشيط الكبد وطرد السموم التي توجد به.

- يحتوي اللفت على الألياف التي تزيد من الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلاً عن أن الألياف ضرورية لحرق الدهون بالجسم.





- اللفت من الخضروات القليلة السعرات الحرارية.





- يساعد اللفت على التقليل من احتباس البول؛ كونه يحفّز سوائل المعدة.





- يساعد على تنقية الجسم من السموم؛ ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد والتقليل من الشعور بالجوع.





- اللفت له دور في تعزيز عملية الأيض والتمثيل الغذائي بالجسم؛ ما يزيد من حرق السعرات الحرارية الزائدة، وهذا يزيد من النحافة وإنقاص الوزن الزائد.

- محتوى اللفت العالي من الألياف الغذائية يجعل له دوراً في المساعدة على خفض مستويات الكولسترول السيئ، وتعزيز صحة القلب والشرايين.





- يحتوي اللفت يحتوي على حمض الفوليك الضروري لعمل الأعصاب ولتعزيز الدورة الدموية.





- يحتوي على البوتاسيوم المهم للسيطرة على ضغط الدم المرتفع، وتعزيز صحة القلب والوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية.





- اللفت له خصائص مضادة للالتهابات كبيرة، التي تُعتبر المفتاح في منع النوبات القلبية وأمراض القلب.





- يعزّز اللفت صحة الرئتين، ويساعد على تخفيف أعراض مرض الربو، ويقي من أمراض الشتاء والبرد.





- يحتوي اللفت على مركّبات اللوتين والكاروتينات تجعله ذا فائدة جيدة في تعزيز صحة العيون، وحمايتها ضد مرض التكنس البقعي وإعتام عدسة العين.