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ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المعصرة

السبت 10/يوليو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المعصرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ( 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة- الفيوم") حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم وعُثر بداخلها على حفرة ( قطرها 1 متر بعمق 5 أمتار - وأدوات الحفر والتنقيب) بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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