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الطريقة الصحيحة لحفظ القهوة المطحونة في الفريزر أطول فترة ممكنة
السبت 10/يوليو/2021 - 10:58 ص
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نقدم لك عزيزتي ست البيت في السطور التالية، الطريقة المضمونة لحفظ القهوة المطحونة في الفريزر لأطول فترة ممكنة:
- طحن حبوب البن في مطبخك
- قومي بتخزينها في الفريزر لإستخدامها خلال مدة أسبوع من حطنها.
- يجب التأكد من حفظ القهوة في حاوية محكمة الإغلاق لمنع الرطوبة والروائح الكريهة من أن تدخل إلى القهوة المطحونة فتفسدها.
- عند الانتهاء من طحن القهوة، قومي بتوزيعها إلى كميات بحجم الاستهلاك اليومي لكِ، حتى لا تقومي في كل مرة تريدين غلي القهوة أن تخرجي الكميات الكاملة التي تم طحنها مسبقاً وتذويبها.
- من العوامل التي تتسبب في إتلاف القهوة هي "الضوء والحرارة"، لهذا قومي بوضع القهوة المطحونة في أوعية غير شفافة حتى تحميها من التلف.
- اشتري الحاويات المصنوعة من المعدن أو السيراميك فهي من أفضل أنواع الحاويات لحفظ القهوة المطحونة.
- لا تكثري من شراء القهوة المطحونة، اشتري ما يلزمك فقط أو اشتري ما يكفيك لمدة أسبوع أو أسبوعين كحدٍ أقصى.
انتبهي جيدا، يجب إستخدام القهوة المجمدة ضمن فترة أسبوع إلى أسبوعين فقط. ولكنها تبقى بصلاحية وجودة القهوة المطحونة فهي تبقى صالحة للإستخدام لمدة 30 يوماً.
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