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جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

السبت 10/يوليو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (4) قضايا تهريب أبرزها: (بضائع أجنبية الصنع).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1378) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (167) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (6) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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جهود أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

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