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"لا تستفزوا خلاياكم".. أستاذ أورام يوجه نصيحة للمواطنين (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام غزالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، إن الرسطان عبارة عن مجموعة من الخلايا تعرضت لتنبيه بصورة متكررة وشديدة، والذي يؤدي بدوره إلى تأثر الخلية وانحرافها عن مسارها الطبيعي، وتتكون الأورام.
وأشار "غزالي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت بيان أن استخدام المحمول لا يؤدي إلى حدوث أضرار، ولكن الدراسات الإحصائية تشير إلى أن الاعتدال في استخدام "الموبايل" ضروري.
واوضح أنه لم يثبت وجود علاقة وثيقة بين الموجات التي تخرج من أجهزة المحمول وإصابة الإنسان بضرر حتى الآن، وكذلك لم يثبت وجود ارتباط وثيق بين الهاتف المحمول، والإصابة بأورام المخ، ولكن هذا لا يعني الافراط في استخدام المحمول حتى لا يحدث تأثير سلبيا يظهر على المدى الطويل.
ولفت إلى أن استخدام "السماعات" عند استخدام الهاتف المحمول مباشرة أفضل لأنه يقلل من حجم الموجات التي تدخل جسم الإنسان، منوها بأن استخدام التليفون اللاسلكي في المنزل أفضل، معلقا: "لا تستفزوا خلايا أجسادكم بالاستخدام الخاطىء للأجهزة".

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