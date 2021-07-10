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ليفربول يستهدف ضم نجم أتلتيكو مدريد

السبت 10/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن إهتمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدمات واحد من لاعبي الروخيبلانكوس.

وقال صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن ليفربول قد عرض لأتلتيكو مدريد في الساعات الأخيرة من أجل ضم لاعب الوسط ساؤول نيجويز مقابل 40 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروخيبلانكوس رفض عرض الريدز خاصةً لأن الفريق يبحث عن مقابل مالي أكبر للتخلي عن اللاعب الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ساؤول صاحب الستة وعشرين عامًا يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى العام 2026 بالإضافة إلى وجود شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو.

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