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خطة مصر لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

السبت 10/يوليو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بدأت مؤشرات الموجة الرابعة لفيروس كورونا التاجي المستجد تظهر خلال الفترة الحالية، لذا تعمل وزارة الصحة والسكان على الاستعداد لتلك الموجة.


استعدادت وزارة الصحة
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة مستعدة لموجة جديدة محتملة من كورونا في نهاية سبتمبر.

وفي تصريحات تليفزيونية، أوضحت "زايد" أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة وتطعيم عدد كبير من المواطنين بعد توافر اللقاحات التي سيتم استقبالها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في عدد الإصابات وهو ما يعد فرصة للتوسع في اللقاحات. 

وتابعت:  "سنستقبل خلال أيام 2 مليون جرعة فايزر، وبعدها مباشرة سنستقبل جونسون آن جونسون، بالإضافة لشحنات أخرى من المادة الخاصة بصناعة اللقاح الصيني وأول تطعيم باللقاح المصنع في مصر في أول أغسطس، لأن هناك إجراءات خاصة بالتحاليل والتأكد وهى فترة التشغيلات العادية".


تحذيرات قوية للمواطنين
ومن جانبه وجه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في المصايف حتى تتفادى البلاد الدخول في موجة رابعة وتدارك التأثيرات القوية لتلك الموجة.

وأكد حسام حسني، أن اللجنة تتوقع دخول مصر في الموجة الرابعة من فيروس كورونا بداية شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، مؤكدا على أن قلة أعداد الإصابات مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والتوسع في إعطاء المواطنين للقاحات كورونا، مؤكدا أن عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المصيف مع دخول الموجة الرابعة في أغسطس سيزيد حتما من الإصابات. 

تقليل التجمعات في العيد
كما ستعمل الحكومة على تقليل التجمعات في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال القرارات التي تطبقها في الأعياد منذ أن ظهرت جائحة كورونا.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

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