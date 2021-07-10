Advertisements

برلماني يحذر من حبوب حفظ الغلال ويطالب منع تداولها دون رقابة

السبت 10/يوليو/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن وضع آلية لتوزيع حبوب حفظ الغلال القاتلة، خاصة بعدما أساء البعض استخدامها وأصبحت من وسائل الانتحار وهناك العديد من الحالات على مستوى بعض المحافظات التي كانت تلك الحبوب القاتلة السبب الرئيس في عمليات الانتحار.

أوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الحبوب يتم استخدامها لحفظ الغلال، حيث تتحول من الحالة الصلبة إلى الغازية في وقتٍ لا يتجاوز أسبوع، وبالتالي فإن تأثيرها يكون على الفطريات التي تُصيب حبة القمح، ولكن الفترة الأخيرة شهدت استخدام البعض لهذه الحبوب عن طريق التعاطي مما أسفر عن وفاتهم في الحال نظرا لما تحتويه هذه الحبوب من مادة شديدة السمية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن استخدام هذه الحبوب شائع في المناطق الزراعية ومتوفرة دون رقابة، وتداولها واستخدامها في منافذ بيع المبيدات الحشرية، رغم المناشدة والإبلاغ الرسمي لجميع الجهات المختصة بمدى خطورتها واحتوائها على سم قاتل يسبب الوفاة السريعة، متابعا:" من هذا المنطلق تأتي أهمية وضع اُطر لتوزيع هذه الحبوب وعدم تركها على المشاع، فعلى الرغم من كم ما تمثله من خطورة على الحياة والمناشدة أكثر من مرة والطلب بتقنين التوزيع إلا أنها مازالت تباع دون رقابة".

وشدد محسب، على ضرورة تقنين توزيع هذه الحبوب، فعلى الرغم من اهميتها لحفظ الحبوب ولكن لا يوجد أغلى من الروح، ولهذا يجب بحث إن كان وضعها في وعاء محكم الغلق لا يستطيع أحد فتحه، بالإضافة لضرورة توعية المواطنين بخطورتها وعدم الإقدام على استخدامها، وأن يكون للأسرة دور في ذلك".

أخبار تهمك

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بـ11 لاعباً فقط

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

اول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

اول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

10:00 ص

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي