برلماني بكفر الشيخ يطالب بالقضاء على الإهمال والفساد بمصيف بلطيم

فتح البرلماني يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، النيران علي الإدارة المحلية بالمحافظة بسبب مصيف بلطيم، مطالبا الحكومة بضرورة القضاء على الإهمال والفساد الذي يعصف بالمصيف بلطيم، مطالبا بعودته كسابق عهده كما كان مصيف العائلات.



وطالب النائب، في طلب إحاطة تقدم به للمجلس، بسرعة الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي، والقيام بتوصيل جميع الوصلات للمنتفعين، مستنكرا الشكل المخزي لبوابات المصيف التي لا تليق أبدا بمصيف بلطيم وطرقه المتهالكة رغم قرب الانتهاء من الموسم الصيفي.



وأما فيما يخص المخطط الاستراتيجي للمصيف، فقد أكد النائب أن هذا المخطط به شبهة فساد، وأنه قد تم تفصيله لمصلحة بعض الملاك علي حساب الآخرين، مطالبا أن تلتزم الحكومه بعقود البيع الخاصة بعدد ٦٥ قطعة بتقسيم الفيروز.



كما طالب النائب يونس عبد الرازق، بوجود مجمع خدمات متمثل في إنشاء مدارس وبنك ومكتب بريد بالمصيف، و

ضرورة وجود هوية لهذا المصيف ووجود عنصر الترفية علي الاقل ليجذب سكان المراكز والمدن المجاورة، مطالبا أيضا إدارة التنسيق الحضاري باعادة تطوير الميادين والشوارع لتحقيق الشكل الجمالي الذي نبحث عنه ويليق بتاريخ وعراقة مصيف بلطيم.



وأوضح النائب، أنه بناء علي طلب الإحاطة تلك، فقد كان تعقيب الحكومة كالأتي: إعلان رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي التزام الشركه فورآ بتوفير مبلغ 7 مليون جنيه مصري لتوصيل وصلات الصرف الصحي لجميع المنتفعين بالمصيف في موعد أقصاه شهر من تاريخه وذلك بحضور المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس اداره فرع كفرالشيخ، كما أعلنت مديريه الطرق عن تخصيص مبلغ 1.8 مليون جنيه مصري اضافه الي 3.2 مليون جنيه تم تخصيصهم سابقا وذلك لاستكمال اعمال الصرف بالمدينه علي أن تنتهي في موعد أقصاه منتصف اغسطس القادم وذلك بحضور المهندس حسن العرجاوي، مدير الطرق بكفر الشيخ.



وتابع النائب: إعلان الدكتوره بثينه كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك قطعة ارض مخصصة لإقامة مدرسة فندقية وفندق بمصيف بلطيم وسيتم البدء فورآ في اجراءات إنشائها، فيما كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إدارة التنسيق الحضاري بتطوير الميادين والشوارع، وأيضا إدارة التخطيط العمراني بمراجعة المخطط الاستراتيجي للمدينه.



واختتم النائب حديثه بقوله: النائب احمد السجيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أعرب عن تضامنه الكامل مع هذا الطلب وطالب المحافظ بتبني ملف تطوير مصيف بلطيم، وقال أتمنى عندما تزور لجنة الادارة المحليه المصيف بمنتصف أغسطس أن يكون هناك تغير كامل وشامل لهذا المصيف.