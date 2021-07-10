عاجل.. العروض تنهال على نجم الأهلي

تلقت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، العديد من العروض الأوروبية والخليجية خلال الفترة الأخيرة للتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









ويرغب ديانج في خوض تجربة الإحتراف الأوروبي، حيث بات اللاعب قريبا من الانضمام لفريق جالاتا سراي التركي في الميركاتو المقبل.





وحدد مسئولو الأهلي 6 مليون دولار كحد أدنى مقابل الاستغناء عن خدمات ديانج، وسيتم حسم الموقف النهائي عقب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز 17 يوليو الجاري بالمغرب.





ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السويس.