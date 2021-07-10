نقيب المرشدين السياحيين يكشف الموعد المتوقع لعودة السياحة الروسية (فيديو)

قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، إن قرار رفع روسيا الحظر عن تسيير الرحلات الجوية سيؤدي إلى انفراجة كبيرة للسياحة المصرية، موضحًا أن السياحة الروسية في الغردقة تشكل كتلة كبيرة من السياحة على مستوى كل الجنسيات.



وأضاف "أبو طالب"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أنه زار مصر عدد كبير من السياح في الفترة الماضية رغم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن السياحة الروسية قد تعود إلى مصر في 15 يوليو الجاري.



وتابع نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، أنه بداية من شهر أغسطس المقبل سيجرى انتظام الطائرات الروسية التي تزور منطقة الغردقة، حيث يلتزم مطار الغردقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كما انه يستقبل عددا كبيرا من الزوار.



وأشار إلى أن السياحة الروسية تحتل مساحة كبيرة جدا في السوق المصري، حيث كان عددهم يتخطى الـ3 ملايين سائح يتوافدون على مطار الغردقة، وبالتالي فإن توقف هذا العدد عن زيارة المطار صعّب من مهمة الفنادق، حيث كان بعضها يعتمد بشكل رئيس على السياحة الروسية، وهو ما جعلها تغلق بعض الوقت ثم عملت في إطار السياحة الداخلية التي مثلت صمام أمان لها في الفترة الماضية.

