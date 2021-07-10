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ضبط 3 طن أسماك فاسدة بالقليوبية

السبت 10/يوليو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت منافذ بيع المنتجات الغذائية اسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع بها 3 طن اسماك فاسدة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مباحث تموين المديرية تفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ضبط بها 3،55 طن أسماك ماكريل وسردين مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس.
كما جرى محل بدال تمويني ضبط بة 1.5 طن سكر تموينى و432 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتولت النيابة التحقيق.

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