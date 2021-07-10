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بعد 3 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بالتجمع

السبت 10/يوليو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وإعادة المسروقات بالتجمع الخامس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفادة تلقية بلاغا أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد السيارة بمنطقة الوراق بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بحيازة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة، وبمواجهته إعترف بقيامه بشراء السيارة من شخصين، مقيمان بالجيزة "لهما معلومات جنائية" مقابل مبلغ مالى وعلمه بأنها متحصلات واقعه سرقة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقرا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السياراتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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