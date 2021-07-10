Advertisements

"جوزيف لامبر" رئيسًا مؤقتا لدولة هايتي

السبت 10/يوليو/2021 - 11:15 ص
مجلس الشيوخ في هايتي
مجلس الشيوخ في هايتي
وكالات
Advertisements

أعلن مجلس الشيوخ في هايتي، تعيين رئيس المجلس جوزيف لامبر رئيسًا مؤقتا للدولة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

 

وقالت وسائل الإعلام المحلية، أن لامبر سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد تصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لصالح اختياره رئيسا مؤقتا يوم الجمعة.

 

وقد دعت عدة أحزاب سياسية، بما فيها الحزب الحاكم PHTK، لتعيين جوزيف لامبر رئيسا مؤقتا.

 

ووفقًا لدستور هايتي، يتعين على البرلمان انتخاب رئيس مؤقت للدولة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه في موعد لا يتعدى 60 يوما من توقف الرئيس عن أداء المهام لسبب ما. وقبل انتخاب الرئيس المؤقت من قبل البرلمان، يؤدي رئيس الحكومة مهام رئيس الدولة.

 

وأكدت سلطات هايتي، في وقت سابق أنها تعتزم إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور الجديد في الموعد المقرر في سبتمبر المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هايتي رئيس مؤقت دولة هايتي جوزيف لامبر

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 15 ساعة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 17 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بـ11 لاعباً فقط

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود تقيل رئيس وزراء هايتي

الإطاحة بمستشار النمسا في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان

عشرات القتلى خلال عملية هروب من أحد السجون في هايتي

برصاص مجهولين.. اغتيال رئيس هايتي في مقر إقامته

البيت الأبيض يدين حادث اغتيال رئيس هايتى ويصفه بالمروع

هايتى تدعو مجلس الأمن للتحقيق فى اغتيال الرئيس جوفينيل مويس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

10:00 ص

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي