"جوزيف لامبر" رئيسًا مؤقتا لدولة هايتي

أعلن مجلس الشيوخ في هايتي، تعيين رئيس المجلس جوزيف لامبر رئيسًا مؤقتا للدولة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، أن لامبر سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد تصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لصالح اختياره رئيسا مؤقتا يوم الجمعة.

وقد دعت عدة أحزاب سياسية، بما فيها الحزب الحاكم PHTK، لتعيين جوزيف لامبر رئيسا مؤقتا.

ووفقًا لدستور هايتي، يتعين على البرلمان انتخاب رئيس مؤقت للدولة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه في موعد لا يتعدى 60 يوما من توقف الرئيس عن أداء المهام لسبب ما. وقبل انتخاب الرئيس المؤقت من قبل البرلمان، يؤدي رئيس الحكومة مهام رئيس الدولة.

وأكدت سلطات هايتي، في وقت سابق أنها تعتزم إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور الجديد في الموعد المقرر في سبتمبر المقبل.