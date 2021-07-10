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مصرع خفير على يد زميله بطلق ناري في مدينة نصر

السبت 10/يوليو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسبب خلافات على خفره بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفى.
بالإنتقال والفحص تبين وجود (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال نجله، إتهم (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى سابقة حدوث مشاجرة بين سالفى الذكر والمجنى عليه حول خفره على قطعة أرض محل البلاغ، وقام على أثرها المتهمان بالحضور لمحل البلاغ مستقلان السيارة ملك أحدهما، وحال تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من (بندقية آلية) كانت بحوزته مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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