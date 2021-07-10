تداول ورقة العربي.. اللحظات الأولى لامتحانات الثانوية بالنظام الجديد

شهدت اللحظات الأولى من امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد عدد من المشاهد الهامة على رأسها تداول أسئلة اختبار اللغة العربية، رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.





وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظام التقييم الجديد ورقيا لأول مرة على البابل شيت، حيث بدأ طلاب الشعبة العلمية الامتحانات بأداء مادة اللغة العربية وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.





ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي (رياضة وعلوم)، امتحان اللغة العربية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.



تداول أسئلة اللغة العربية

ومع انطلاق الامتحان، نشر أحد جروبات الغش الإلكتروني على "تليجرام" صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.



رد من التربية والتعليم

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة، من الأسئلة المتداولة على صفحات الفيس بوك، مؤكدة أنها غير صحيحة ولا يجب على الطلاب الالتفاف إليها.



متابعة جروبات الغش

كما أكدت الوزارة أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغها بصفحات الغش، لضبط أى محاولات غش على جميع الجروبات، مشيرة إلى أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين، وسوف نتصدى بكل حسم لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات.



ضبط الطالب الناشر للامتحان

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة نجحت في ضبط الطالب الذي قام بتصوير الورقة الامتحانية من محافظة الغربية، متابعا: "لا قلق لان هذا نموذج من عشرات النماذج المختلفة".







تأمينات أمام اللجان

كما تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، تواجد حراسات ودوريات من الشرطة بواقع 3 من رجال الشرطة بالاضافة إلى 3 ورديات على مدار الـ 24 ساعة بفردين لكل وردية منهما ضابط واحد على الاقل.





والجهات الأمنية تقوم بعمل كردون أمني لمنع تجمعات الأهالي حول لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.



