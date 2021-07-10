Advertisements

تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 10/يوليو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5249 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2014) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(178) مخالفة السير بدون تراخيص.
(36) مخالفة موقف عشوائى.
(12) مخالفات لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بـ11 لاعباً فقط

منذ ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 15 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

10:00 ص

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي