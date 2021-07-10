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تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
السبت 10/يوليو/2021 - 11:27 ص
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5249 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(2014) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(178) مخالفة السير بدون تراخيص.
(36) مخالفة موقف عشوائى.
(12) مخالفات لشروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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