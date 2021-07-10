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تسبب في الانتحار.. طلب إحاطة بالبرلمان لحظر تداول حبة الغلة القاتلة
السبت 10/يوليو/2021 - 11:28 ص
عبداللطيف هيبة
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تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب بطلب احاطة طالبت فيه الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحظر تداول "حبوب الغلة" القاتلة من الأسواق المصرية.
وقالت النائبة فى بيان لها إن حبوب الغلة يتم بيعها في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية دون ضوابط او رقابة من الأجهزة المعنية؛ موضحة ان المزارعون يستخدموها فى عمليات حفظ القمح وحمايته من التسوس والحشرات والآفات الضارة أثناء عمليات التخزين بعد موسم الحصاد، ولكن اتضح انها وراء انتشار ظاهرة الانتحار فى محافظات الدلتا والصعيد لاحتواءها على مادة " فوسفيد الألمونيوم" السامة.
وأعربت عن صدمتها الشديدة من سوء استخدام ( حبوب الغلة) في تدمير المجتمع؛ وكشفت عن مفاجأة ان حبة الغلال لا يوجد لها للعلاج منها او تقليل من مخاطرها ولكن يقتصر العلاج على الغسيل المعوى خلال فترة زمنية قصيرة من تناولها حيث تتعامل معها المستشفيات باعتبارها حالات تسمم ولكن كثير من الحالات تنتهي بالوفاة.
واكدت النائبة أمل سلامة أن تزايد حالات الانتحار بين الشباب فى عدد من المحافظات يستوجب على الحكومة سرعة التحرك لاتخاذ قرار عاجل يحظر تداول " حبة الغلة" أو وضع ضوابط صارمة لبيعها اما بتدوين اسم المشترى ورقمه القومى، ومنع بيعها لصغار السن والشباب ويقتصر بيعها للكبار فقط.
واشارت إلى الدور المهم لوسائل الإعلام لتوعية المواطنين من مخاطر حبة الغلال، وايضا مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات والحملات الشعبية ودورها الكبير فى المحافظات وخصوصا محافظة الدقهلية التى تشهد زيادة فى حالات الانتحار بسبب حبة الغلة، حيث بادر شبابها بإطلاق حملة "أرواحنا مش رخيصة.. لا لبيع حبة الغلة القاتلة"، مع العلم أن حبة الغلة تباع فى محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت مسميات متعددة ويتم استيرادها من الصين والهند من بينها شينفوس 56 % وسيلفوس 57 % وفون تكس 56 % وسيلفوكسين 56 % - زانفوس 56 % - فومكسين 57 % - كويكفوس 57 % - ماجتوكسين 66 % - هوكسين 56 % - ماجيك أكسام 56 % - جاستوكين 57 % - بستوكسين 56 % أقراص – بستوكسين 56 % بلي الوفونس 56 %.
واختتمت النائبة امل سلامة طلب الإحاطة بالتشديد علي الحكومة بضرورة حظر تداول أو وضع ضوابط صارمة على بيع حبة الغلة التى تتسبب فى زيادة حالات الانتحار بين المواطنين.
وقالت النائبة فى بيان لها إن حبوب الغلة يتم بيعها في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية دون ضوابط او رقابة من الأجهزة المعنية؛ موضحة ان المزارعون يستخدموها فى عمليات حفظ القمح وحمايته من التسوس والحشرات والآفات الضارة أثناء عمليات التخزين بعد موسم الحصاد، ولكن اتضح انها وراء انتشار ظاهرة الانتحار فى محافظات الدلتا والصعيد لاحتواءها على مادة " فوسفيد الألمونيوم" السامة.
وأعربت عن صدمتها الشديدة من سوء استخدام ( حبوب الغلة) في تدمير المجتمع؛ وكشفت عن مفاجأة ان حبة الغلال لا يوجد لها للعلاج منها او تقليل من مخاطرها ولكن يقتصر العلاج على الغسيل المعوى خلال فترة زمنية قصيرة من تناولها حيث تتعامل معها المستشفيات باعتبارها حالات تسمم ولكن كثير من الحالات تنتهي بالوفاة.
واكدت النائبة أمل سلامة أن تزايد حالات الانتحار بين الشباب فى عدد من المحافظات يستوجب على الحكومة سرعة التحرك لاتخاذ قرار عاجل يحظر تداول " حبة الغلة" أو وضع ضوابط صارمة لبيعها اما بتدوين اسم المشترى ورقمه القومى، ومنع بيعها لصغار السن والشباب ويقتصر بيعها للكبار فقط.
واشارت إلى الدور المهم لوسائل الإعلام لتوعية المواطنين من مخاطر حبة الغلال، وايضا مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات والحملات الشعبية ودورها الكبير فى المحافظات وخصوصا محافظة الدقهلية التى تشهد زيادة فى حالات الانتحار بسبب حبة الغلة، حيث بادر شبابها بإطلاق حملة "أرواحنا مش رخيصة.. لا لبيع حبة الغلة القاتلة"، مع العلم أن حبة الغلة تباع فى محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت مسميات متعددة ويتم استيرادها من الصين والهند من بينها شينفوس 56 % وسيلفوس 57 % وفون تكس 56 % وسيلفوكسين 56 % - زانفوس 56 % - فومكسين 57 % - كويكفوس 57 % - ماجتوكسين 66 % - هوكسين 56 % - ماجيك أكسام 56 % - جاستوكين 57 % - بستوكسين 56 % أقراص – بستوكسين 56 % بلي الوفونس 56 %.
واختتمت النائبة امل سلامة طلب الإحاطة بالتشديد علي الحكومة بضرورة حظر تداول أو وضع ضوابط صارمة على بيع حبة الغلة التى تتسبب فى زيادة حالات الانتحار بين المواطنين.
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