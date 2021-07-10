Advertisements

تسبب في الانتحار.. طلب إحاطة بالبرلمان لحظر تداول حبة الغلة القاتلة

السبت 10/يوليو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب بطلب احاطة طالبت فيه الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحظر تداول "حبوب الغلة" القاتلة من الأسواق المصرية.

وقالت النائبة فى بيان لها إن حبوب الغلة يتم بيعها في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية دون ضوابط او رقابة من الأجهزة المعنية؛ موضحة ان المزارعون يستخدموها فى عمليات حفظ القمح وحمايته من التسوس والحشرات والآفات الضارة أثناء عمليات التخزين بعد موسم الحصاد، ولكن اتضح انها وراء انتشار ظاهرة الانتحار فى محافظات الدلتا والصعيد لاحتواءها على مادة " فوسفيد الألمونيوم" السامة.

وأعربت عن صدمتها الشديدة من سوء استخدام ( حبوب الغلة) في تدمير المجتمع؛ وكشفت عن مفاجأة ان حبة الغلال لا يوجد لها للعلاج منها او تقليل من مخاطرها ولكن يقتصر العلاج على الغسيل المعوى خلال فترة زمنية قصيرة من تناولها حيث تتعامل معها المستشفيات باعتبارها حالات تسمم ولكن كثير من الحالات تنتهي بالوفاة.

واكدت النائبة أمل سلامة أن تزايد حالات الانتحار بين الشباب فى عدد من المحافظات يستوجب على الحكومة سرعة التحرك لاتخاذ قرار عاجل يحظر تداول " حبة الغلة" أو وضع ضوابط صارمة لبيعها اما بتدوين اسم المشترى ورقمه القومى، ومنع بيعها لصغار السن والشباب ويقتصر بيعها للكبار فقط.

واشارت إلى الدور المهم لوسائل الإعلام لتوعية المواطنين من مخاطر حبة الغلال، وايضا مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات والحملات الشعبية ودورها الكبير فى المحافظات وخصوصا محافظة الدقهلية التى تشهد زيادة فى حالات الانتحار بسبب حبة الغلة، حيث بادر شبابها بإطلاق حملة "أرواحنا مش رخيصة.. لا لبيع حبة الغلة القاتلة"، مع العلم أن حبة الغلة تباع فى محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت مسميات متعددة ويتم استيرادها من الصين والهند من بينها شينفوس 56 % وسيلفوس 57 % وفون تكس 56 % وسيلفوكسين 56 % - زانفوس 56 % - فومكسين 57 % - كويكفوس 57 % - ماجتوكسين 66 % - هوكسين 56 % - ماجيك أكسام 56 % - جاستوكين 57 % - بستوكسين 56 % أقراص – بستوكسين 56 % بلي الوفونس 56 %.

واختتمت النائبة امل سلامة طلب الإحاطة بالتشديد علي الحكومة بضرورة حظر تداول أو وضع ضوابط صارمة على بيع حبة الغلة التى تتسبب فى زيادة حالات الانتحار بين المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب طلب احاطه حبوب الغله حبوب الغلال الحبه القاتله

أخبار تهمك

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بـ11 لاعباً فقط

منذ ساعة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

قيادي بمستقبل وطن يطالب وزارة الزراعة بتشديد الرقابة على حبة الغلة المستخدمة في الانتحار

إعلام دمنهور ينظم ندوة للحد من ظاهرة الانتحار بحبوب الغلال (صور)

متحدث الزراعة يكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق

الانتحار في المنيا بـ "جنيه".. "حبوب حفظ الغلال".. سموم "الموت السريع"

"أسرع موتة في مصر".. حبوب الغلال سم قاتل يجتاح المحافظات

نقيب الفلاحين يكشف عدد المنتحرين بـ"حبة الغلة" في 2019 (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

10:00 ص

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي