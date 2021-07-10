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وائل كفوري يطرح " البنت القوية" في هذا الموعد

السبت 10/يوليو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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روج الفنان وائل كفوري لأغنيته الجديدة "البنت القوية" المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر وائل كفوري مقطع فيديو من الأغنية، وعلق عليها قائلاً:"البنت القوية، الأحد 11 يوليو ،الساعة 12 بتوقيت بيروت علي جميع التطبيقات الموسيقية".

أغنية " البنت القوية" من كلمات سليم عساف،ألحان عمر صباغ ،ستديو ملحم أبو شديد. 

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