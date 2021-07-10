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غداً..عرض مسرحية "ليلتكم سعيدة " لمحمد علي رزق على المسرح القومي

السبت 10/يوليو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُعرض مسرحية " ليلتكم سعيدة " للمخرج خالد غداً على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر أن يستمر عرضها حتى 18 من نفس الشهر.


المسرحية تم عرضها من قبل ضمن مبادرة وزارة الثقافة " خليك في البيت الثقافة بين إيديك" وهي مأخوذة عن قصة مغنية الكورس لأنطون تشيخوف.

مسرحية "ليلتكم سعيدة" بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدى، وديكور عمرو عبد الله، ملابس هالة الزهرى، مساعد مخرج أحمد فؤاد، ومخرج منفذ علا فهمى، وإخراج خالد جلال.

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