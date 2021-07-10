Advertisements

ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

السبت 10/يوليو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 11042 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، كا تم ضبط 252 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 877 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:
ضبط عدد 11042 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 10997 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (45) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
تحرير (877) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
ضبط (252) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1575) أرجيلة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بـ11 لاعباً فقط

منذ ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

10:00 ص

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي