ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 11042 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، كا تم ضبط 252 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 877 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.



فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد 11042 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 10997 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (45) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (877) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (252) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1575) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

