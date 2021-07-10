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" بعد عرض الحلقة الأخيرة.. أمير شاهين يشيد بـ"ليه لأ ويعلق:"هنفتقد المسلسل"

السبت 10/يوليو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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عُرضت منصة شاهد الإلكترونية الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" الذي تقوم ببطولته الفنانة منة شلبى، والمسلسل قد تصدر تريند جوجل على مدار الحلقات الماضية.


والمسلسل حظى بتفاعل جماهيري كبير منذ عرض أولى حلقاته، حيث نشر الفنان أمير شاهين   عبر حسابه الشخصي على" إنستجرام"صورة له من أحد مشاهده بالعمل، وعلق عليها قائلاً:"مسلسل ليه لأ الجزء الثاني حقيقي من أكتر المسلسلات اللي استمتعت بالعمل فيها شكراً أستاذة مريم أبو عوف شكراً لكل الكرو الرائع المحترف اتمني يجمعنا عمل تاني".


والمسلسل بطولة منه شلبي،دنيا ماهر،أحمد حاتم،سارة عبد الرحمن فكرة وسيناريو دينا نجم وإخراج مريم أبو عوف.

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