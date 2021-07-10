كوريا الجنوبية تسجل 1378 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 1378 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بداية تفشي الوباء.

وقد أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن فيروس كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في سيئول والمناطق المجاورة، لأول مرة حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة بفيروس كورونا، إلى تأجيج المخاوف من تفشي الوباء بشكل أوسع.

وسجلت كورويا الجنوبية 166722 إصابة بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء، وارتفعت حصيلة الوفيات بواقع حالتين خلال اليوم الماضي لتبلغ 2038 حالة وفاة حتى الآن.



