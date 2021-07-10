سقوط أخطر لص سيارات بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من أحد الأشخاص بتهمة إرتكابه وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمحافظة دمياط.



فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية "له معلومات جنائية") بإرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة رأس البر، وبحوزته مفاتيح مصطنعة يستخدمها فى سرقة السيارات وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعتى سرقة سيارة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط السيارتين المستولى عليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

