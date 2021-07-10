بالصور.. قلق ودموع وأدعية وتلاوة قرآن أمام اللجان امتحانات الثانوية بالمنوفية





افترش العشرات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، السبت، الرصيف أمام أبواب المدارس في انتظار انتهاء أبنائهم من أداء امتحان مادة اللغة العربية للاطمئنان عليهم.

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"اليوم نحصد ثمار الشقاء"، هكذا تعيش أسر مصرية يومها مع صبيحة كل يوم في امتحانات الثانوية العامة، لا يتخيل من لم يعش هذا المشهد، شعور أب وأم ذهبا سويّا لتوصيل ابنهما إلى لجنة الامتحان، ثم يدخل وتغلق بوابات المدرسة، هناك قد تجد دموعًا قد سالت على الوجه، وأيادي ترفع إلى السماء للدعاء، ونظرات تلاحق الابن من ثقب باب المدرسة حتى يختفي عن



ولم لا، وامتحانات الثانوية العامة تمثل لكل أب وأم حصاد سنوات طويلة من المعاناة، وضعت فيها كل أسرة ما تمتلك من المال، وعاشت خلالها حياة تضاهي "حالة الطوارئ".. فيها كل أب أو أم تحوّل إلى طبيب نفسي يهوّن الصعب ويهيئ الأجواء ويذلل المشكلات الحياتية.



لأجل ذلك، ليس خجلًا أن يفترش الأب والأم أرصفة الشوارع أمام اللجان، هذا يدعي ربه في صمت أن يعوضه خيرًا ويجني خير الحصاد، وتلك تسرح بخيالها ما بين الماضي الأليم والمستقبل الذي تحلم به لابنتها، وذاك يقرأ القرآن أملًا في أن يصل ثوابه إلى ابنه الذي ينكفئ داخل اللجنة على الامتحان.. ولا مانع أن يكون كل ذلك تحت حرارة الشمس الحارقة ومشقة الصيام.



بكلمات بسيطة ومعانٍ عديدة، قالت ولية أمر عن مشاعرها المتناقضة بين الأمل والرعب والحلم المرتبط بمستقبل ابنتها، وتقول "توتر نفسي لدرجة أننا ممكن نخرج عن المألوف"، وهنا تتذكر كيف أفلستها مصاريف الدروس الخصوصية: "المدرسين ما بيرحموش.. بس كل يهون علشانها"، في إشارة لابنتها التي تمثل لها الحلم الأكبر.



على مقربة من هذه الخمسينية، يقف أب منتظرًا ابنته من الصباح الباكر والخوف والقلق يملأن قلبه، وأول ما تكلّم قال "ياريت نلاقي رأفة في التصحيح"، نحن نعيش الخوف والرعب على مدار الساعة "والله نحلم في كل لحظة بأن نجني ثمار تعبنا بالخير"، ما يدور داخل اللجان من أخطاء شائعة ومتكررة في التصحيح تحدث كل عام.



إلى الأم التي افترشت رصيف المدرسة انتظارًا لخروج ابنتها، إنها لم تبال بحرارة الشمس، ومشقة الصيام.. فقط تدعي ربها.. وإلى "" قال: أصبت بأمراض عصبية مزمنة نتيجة التوتر والقلق على مستقبل ابنتي، فهي تعاني ضغوط الدروس والسهر والمذاكرة وكل ذلك تحصد ثماره في ثلاث ساعات هي فترة الامتحان.. نحن نعيش حالة نفسية سيئة، ونبتسم حتى لا نؤلمهم.. إن الله معنا.



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في التاسعة من صباح اليوم السبت، واستقبلت مدارس المنوفية 29 ألفا و166 طالبا وطالبة مقسمين على 77 لجنة لأداء امتحاني مادتي اللغة العربية وومن المقرر أن يستمر امتحان اللغة العربية الي الواحدة ظهرًا.