تعطل الحركة المرورية بالطريق الإقليمي بسبب حادث تصادم ببنها

تعطل الطريق الإقليمي قرابة 30 دقيقة، بدائرة مركز بنها، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، بسبب السرعة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وجرى رفع السيارتين على جانب الطريق وإعادة فتحه مرة أخرى، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل على الطريق الإقليمي دائرة المركز.



انتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الأمن إلى مكان الحادث، وجرى رفع السيارتين على جانب الطريق وإعادة فتح الحركة المرورية أمام السيارات، وبالمعاينة تبين أنه أثناء توجه السيارة الملاكي قيادة "خ.ش.م" مهندس من كفر شكر إلى مطلع الطريق الإقليمي تصادق عبور السيارة النقل قيادة "س.م.م"، سائق، فاصدطمت بها الملاكي ما أدى إلى تهشم واجهة السيارة الملاكي، ولم تقع أي إصابات بشرية.



وتحرر محضر بالواقعة، وتجنيب السيارة المتهشمة وتولت النيابة التحقيق.