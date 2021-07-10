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مراد مكرم:" فخور بتجربتي في" ليه لأ" وبكيت في آخر حلقة"

السبت 10/يوليو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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احتفل الفنان مراد مكرم بنجاح مسلسل "ليه لأ2" الذي عُرض مؤخرًا عبر إحدي المنصات الإلكترونية وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


ونشر مراد مكرم عدة صور له برفقة أبطال العمل أثناء كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: "انتتهت ملحمه ليه لأ الجزء الثاني، عمل مختلف، مشاعر مختلفة، فريق عمل مختلف، ظروف وتوقيت مختلفة". 


وأضاف مراد مكرم: "حقيقي اتبسطت جدًا إني كنت معاكم في التجربة، وفخور بيها جدًا، وعلى المستوى الشخصي تأثرت جدًا جدًا بالقضية، وزيي زيكم بالظبط بكيت في آخر حلقة". 


واختتم كلامه:"من كل قلبي شكرًا ليكم، وشكرًا لكل فريق العمل الناضج المحترم، وشكر خاص جدًا للمتألقه دومًا الأستاذة المخرجة مريم أبو عوف، على أمل أن نلتقي قريبًا في عمل يليق بسيادتكم". 

مسلسل " ليه لا" بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، مها أبو عوف، وغيرهم من الفنانين، وهو للمؤلفة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف.

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