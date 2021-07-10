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مراد مكرم:" فخور بتجربتي في" ليه لأ" وبكيت في آخر حلقة"
السبت 10/يوليو/2021 - 11:53 ص
آيه عبد العزيز
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احتفل الفنان مراد مكرم بنجاح مسلسل "ليه لأ2" الذي عُرض مؤخرًا عبر إحدي المنصات الإلكترونية وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
ونشر مراد مكرم عدة صور له برفقة أبطال العمل أثناء كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: "انتتهت ملحمه ليه لأ الجزء الثاني، عمل مختلف، مشاعر مختلفة، فريق عمل مختلف، ظروف وتوقيت مختلفة".
وأضاف مراد مكرم: "حقيقي اتبسطت جدًا إني كنت معاكم في التجربة، وفخور بيها جدًا، وعلى المستوى الشخصي تأثرت جدًا جدًا بالقضية، وزيي زيكم بالظبط بكيت في آخر حلقة".
واختتم كلامه:"من كل قلبي شكرًا ليكم، وشكرًا لكل فريق العمل الناضج المحترم، وشكر خاص جدًا للمتألقه دومًا الأستاذة المخرجة مريم أبو عوف، على أمل أن نلتقي قريبًا في عمل يليق بسيادتكم".
مسلسل " ليه لا" بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، مها أبو عوف، وغيرهم من الفنانين، وهو للمؤلفة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف.
ونشر مراد مكرم عدة صور له برفقة أبطال العمل أثناء كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: "انتتهت ملحمه ليه لأ الجزء الثاني، عمل مختلف، مشاعر مختلفة، فريق عمل مختلف، ظروف وتوقيت مختلفة".
وأضاف مراد مكرم: "حقيقي اتبسطت جدًا إني كنت معاكم في التجربة، وفخور بيها جدًا، وعلى المستوى الشخصي تأثرت جدًا جدًا بالقضية، وزيي زيكم بالظبط بكيت في آخر حلقة".
واختتم كلامه:"من كل قلبي شكرًا ليكم، وشكرًا لكل فريق العمل الناضج المحترم، وشكر خاص جدًا للمتألقه دومًا الأستاذة المخرجة مريم أبو عوف، على أمل أن نلتقي قريبًا في عمل يليق بسيادتكم".
مسلسل " ليه لا" بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، مها أبو عوف، وغيرهم من الفنانين، وهو للمؤلفة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف.
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