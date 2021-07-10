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ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية

السبت 10/يوليو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يتصدر الدولي الارجنتيني ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا قبل المواجهة النهائية التي تجمع بين المنتخب الارجنتيني ونظيره البرازيلي صباح غدًا الأحد.

وكان ميسي قد سجل الرباعية في شباك المنتخب التشيلي في الجولة الأولى قبل أن يزور شباك منتخب بوليفيا بهدفين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وأحرز الهدف الرابع له في الدور ربع النهائي في شباك منتخب الإكوادورز

وفي المركز الثاني يأتي اللاعب جيانلوكا لابادولا برصيد ثلاثة أهداف ولاوتارو مارتينيز نجم المنتخب الأرجنتيني بنفس الرصيد من الأهداف.

فيما يأتي الترتيب النهائي على النحو التالي :-

1 - ليونيل ميسي (الأرجنتين –4 أهداف)

2 - جيانلوكا لابادولا ( بيرو –3 أهداف)

3 – لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين –3 أهداف)

4 - ادينسون كافاني ( أوروجواي – هدفين)

5 - أيرتون بريسيادو (الإكوادور – هدفين)

6 - أنخيل روميو (باراجواي – هدفين)

7 - إروين سافيدرا (بوليفيا – هدفين)

8 - اليخاندرو جوميز (الأرجنتين – هدفين)

9 - اندري كاريلو (بيرو – هدفين)

10 - نيمار (البرازيل – هدفين)

11 - لويس دياز (كولومبيا – هدفين)

12 - لوكاس باكيتا (البرازيل – هدفين)

13 - إدواردو فارجاس (تشيلي – هدفين)

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