تايلاند تسجل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم السبت، رقمًا قياسيًا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا بلغ 91 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2625 منذ بدء الجائحة في البلاد العام الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية التايلاندية، تسجيل 9326 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 326832.

وكانت السلطات التايلاندية، أعادت فرض مجموعة جديدة من القيود الصارمة، بما في ذلك حظر التجول وإغلاق مراكز التسوق، في 10 مناطق "حمراء داكنة"، أي مناطق فيها الوضع حرج بسبب تفشي وباء كورونا.