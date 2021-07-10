عاجل.. كارتيرون يستقر على رحيل نجم الزمالك





إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على رحيل واحد من لاعبي القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وكشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك موافقة الفرنسي على رحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق وذلك بعد أن تقلصت فرص مشاركته مؤخرًا وخرج من حسابات كارتيرون.





حيث بات محمد عبد الشافي قائد الفريق يشارك في المباريات بصفة أساسية ويلعب أحمد أبو الفتوح نجم المنتخب الأوليمبي بديلًأ له ما جعل عبد الله جمعة خارج الحسابات.





يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق نادي غزل المحلة يوم الثالث من مارس عقب عودة مشاركة الفريق في الدوري خاصةً أن المباراة كان مقرر لها يوم الخامس من شهر يوليو وتم تأجيلها للشهر القادم.