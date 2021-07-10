عاجل.. وزير التعليم: مفيش حد هينجح بالغش

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي لتكرار المخاوف لأن هناك طالب واحد تم القبض عليه ولا يوجد من سوف ينجح بالغش ناهيكم عن ما تسجله كاميرات المراقبة!.





وأضاف الوزير، أنه لا علاقة للتابلت بأي شئ والغش يتم بالمحمول وليس التابلت.





وانطلقت امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 _2021، اليوم، حيث تابع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سير أعمال أول أيام الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة.





ويؤدي 393 ألف و883 طالبطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 2201 لجنة.





وحرص الدكتور طارق شوقي على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.





وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان، كما شدد على الالتزام بإجراءات التعقيم داخل اللجان والمسافات الآمنة بين الطلاب.



