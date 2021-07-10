في ذكري وفاته ..تعرف علي أبرز أعمال محمود رضا

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة "رضا" للفنون الشعبية ، والد النجمة شيرين رضا، والذي يعتبر واحد من أهم مصممي الرقص الشعبي وبالتزامن مع ذكري وفاته إليكم أبرزأعماله :"







شارك محمود رضا في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "ساحر النساء"، "قلوب حائرة"، "غرام في الكرنك"، "إسماعيل يس في البوليس الحربي"، "عفريت سمارة"، "ابنتي العزيزة"، "أبناء المدينة"، "عودة الابن الضال".



توفي الفنان محمود رضا ورحل عن عالمنا في اليوم الموافق 10 يوليو2020، وذلك عن عمر يناهز90 عامًا.