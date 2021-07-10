Advertisements

في ذكري وفاته ..تعرف علي أبرز أعمال محمود رضا

السبت 10/يوليو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
Advertisements
تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة "رضا" للفنون الشعبية ، والد النجمة شيرين رضا، والذي يعتبر واحد من أهم مصممي الرقص الشعبي وبالتزامن مع ذكري وفاته إليكم أبرزأعماله :"



شارك محمود رضا في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "ساحر النساء"، "قلوب حائرة"، "غرام في الكرنك"، "إسماعيل يس في البوليس الحربي"، "عفريت سمارة"، "ابنتي العزيزة"، "أبناء المدينة"، "عودة الابن الضال".

توفي الفنان محمود رضا ورحل عن عالمنا في اليوم الموافق 10 يوليو2020، وذلك عن عمر يناهز90 عامًا.

أخبار تهمك

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 16 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ثلث ساعة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

10:00 ص

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي