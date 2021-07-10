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موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

السبت 10/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي موقف بعض اللاعبين فيما يخص الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر خاص داخل القلعة الحمراء للفجر الرياضي أن موسيماني إستقر على رحيل الكونجولي والتر بواليا بعد أن فشل في تقديم أوراق اعتماده على الرغم من حصوله على الفرصة كاملة.

وتابع المصدر أن الجنوب أفريقي فتح الباب أيضًا من أجل خروج صانع الألعاب ناصر ماهر سواء كان الخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

يُذكر أن بواليا سبق وأن وصلته بعض العروض المحلية وكذلك العربية من أجل الإنضمام إليهم فيما تنتظر لجنة الكرة تحديد العرض المناسب قبل بيع أي من اللاعبين.

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