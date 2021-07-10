بعد عودة السياحة الروسية.. غرفة القطاع تطالب بموقف حازم مع الأسعار (فيديو)

قال علي غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن عودة الطيران الروسي إلى مصر يعطي انطباعا جيدا لأي زائر يريد الذهاب إلى مصر ويجعله يأتي وهو مطمئن.





وأشار "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" النذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن جميع المنشآت السياحية تطبق الإجراءات الاحترازية التي تقرها منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن السوق الروسي من أكبر أسواق السياحة العالمية، وكان يعطي لمصر 3.5 مليون سائح.



