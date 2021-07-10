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بعد عودة السياحة الروسية.. غرفة القطاع تطالب بموقف حازم مع الأسعار (فيديو)
السبت 10/يوليو/2021 - 12:07 م
هدى عبدالرازق
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قال علي غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن عودة الطيران الروسي إلى مصر يعطي انطباعا جيدا لأي زائر يريد الذهاب إلى مصر ويجعله يأتي وهو مطمئن.
وأشار "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" النذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن جميع المنشآت السياحية تطبق الإجراءات الاحترازية التي تقرها منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن السوق الروسي من أكبر أسواق السياحة العالمية، وكان يعطي لمصر 3.5 مليون سائح.
وناشد شركات السياحة المصرية، تقديم المنتج المصري بأسعار تليق بالمميزات التي يمتاز بها المنتج وليس أقل من سعر التكلفة، موضحا أن سعر المنتج المصري السياحي يعاني من تقديمه بسعر زهيد من بعض الشركات، وهو ما لا يليق بالمقومات المصرية، داعيا المسئولين السياحيين إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ظاهرة حرق الأسعار.
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