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قناة مفتوحة على النايل سات تنقل نهائي يورو 2020

السبت 10/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غدًا الأحد مواجهة المنتخب الأنجليزي ضد نظيره الإيطالي في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات نهائي يورو 2020.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي.

في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة المواجهة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات على التردد التالي :-

تردد القناة 11411

معدل ترميز 27500 

معدل تصحيح 4/3

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يورو 2020 إيطاليا ضد إنجلترا إيطاليا إنجلترا

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