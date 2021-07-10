قناة مفتوحة على النايل سات تنقل نهائي يورو 2020





تقام يوم غدًا الأحد مواجهة المنتخب الأنجليزي ضد نظيره الإيطالي في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات نهائي يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي.





في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة المواجهة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات على التردد التالي :-





تردد القناة 11411





معدل ترميز 27500





معدل تصحيح 4/3