Advertisements

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة بني شبل الإعدادية

السبت 10/يوليو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements


تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان إمتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الأول للعام الدراسي 2020 2021 بمدرسة بني شبل الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم 8 لجان إمتحانية تستوعب 123 طالب وطالبة بحد أقصي 13 طالب وطالبة بكل لجنة لأداء إمتحان اللغة العربية، في حضور الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال سلامة رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية.

خضع محافظ الشرقية ومرافقوه لدى دخولهم للمدرسة للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة والمرور من بوابة التعقيم، مؤكدًا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإنتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الإمتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في ماراثون إمتحانات الثانوية العامة.

إطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الإمتحان، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب لإستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أكد محافظ الشرقية أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، مشيدًا بإلتزام أولياء الأمور وعدم تواجدهم أمام المدرسة وذلك للحد من التجمعات ولتوفير أجواء هادئة ومناسبة لأداء الطلاب الإمتحانات بسهولة ويسر.

رافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

أخبار تهمك

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ 43 دقيقة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 17 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

10:00 ص

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي