محافظ البحيرة ينفقد لجان الثانوية العامة ويشدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية بين الطلاب (صور)

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجولة تفقدية بمدارس دمنهور لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول، زار خلال الجولة مدرسة الثانوية العسكرية بنين، دمنهور الثانوية بنات، وعمر الوكيل الثانوية بنات، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا علي الطلاب.



وأكد محافظ البحيرة، على إنتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الإمتحانات فى العاشرة من صباح اليوم السبت ويؤدى خلالها 30 ألف و61 طالب وطالبة امتحان اللغةالعربية.



وأوضح "آمنة" أنه تم تطبيق كافة الإجراءات من تباعد المقاعد بمسافات كافية وتواجد عدد لا يزيد عن 14 طالب بكل لجنة، وإرتداء الكمامات وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.



مشيرا إلي إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مع الغرفه المركزية لمتابعة الإمتحانات أولا بأول وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وإنتظام الإمتحانات مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية.



جدير بالذكر، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يبلغ 30 ألف و61 طالب وطالبة منهم 17 ألف و878 طالب وطالبة بالقسم العلمي علمي علوم و2475 طالب وطالبة علمي رياضة و6334 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، بالإضافة إلى 2824 طالب وطالبة خدمات و750 طالب وطالبة منازل، موزعين على 106 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.