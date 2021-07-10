Advertisements

أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم

السبت 10/يوليو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements

شهدت قرية العامرية فى مركز الفيوم اليوم السبت اولى فعاليات القافلة الطبية البيطرية المجانية وذلك ضمن الحملة القومية للقوافل العلاجية المجانية لخدمة صغار المربين فى مختلف انحاء الجمهورية والتى تستمر 150 يوما.
وصرح الدكتور محمد نجيب سكران الجارحى العميد السابق لمعهد تناسليات الهرم والاستاذ المتفرغ بالمعهد ان القافلة برئاسة الدكتور هانى حسن عميد معهد تناسليات صحة الحيوان فى الهرم وتأتى ضمن مشروع الحملة القومية للقوافل العلاجية المجانية لصغار المربين والذى يستمر لمدة خمسة اشهر وسوف تستمر الحملة فى محافظة لفيوم 6 ايام فى قرى العامرية بمركز الفيوم ومنشاة الجمال فى مركز طاميه ومطرطارس فى مركز سنورس وابوشنب فى ابشواى وشدموه فى مركز اطسا والخواجات فى يوسف الصديق.
واضاف"الجارحى" ان القافلة تقوم بالفحص والعلاج المجانى لكل انواع الامراض التناسلية عن طريق الكشف بـ "السونار" وايضا الامراض الطفيلية ومعالجة التخلفات التناسلية وتضم القافلة الدكتور ايمن الصياد استشارى الجراحة والدكتور محمد كمال دربالة استشارى السونار بالمعهد.
القافلة بالاشتراك مع وزارة الطب البيطرى ومديرية الطب البيطرى بالفيوم ونقابة الاطباء البيطريين بالفيوم برئاسة الدكتور اسامه مخلوف نقيب الاطباء البيطريين بالمحافظة ومعمل معهد صحة الحيوان بالهرم.
وقد شهدت القافلة اقبال كبير من اهالى قرية العامرية وصغار المربين الذين حرصوا على الكشف على المواشى الخاصة بهم.
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم
أولى فعاليات الحملة القومية.. قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية العامرية بالفيوم

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية

منذ ساعة و 15 دقيقة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

10:00 ص

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي