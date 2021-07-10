محافظ الفيوم يتفقد لجان الثانوية ويتابع سير العمل بغرفة العمليات المركزية للامتحانات

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" بلجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات لآداء الامتحان، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ اطمأن على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس حفاظًا على تركيز الطالبات، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم الذاتي للطالبات.



وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب في جميع لجان الامتحان بمختلف المدارس، حرصًا على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مؤكدًا على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، فضلًا عن توفير الكمامات الطبية للطلاب والطالبات الذين حضروا للامتحان بدون كمامة.



كما أكد "الأنصاري" على مسئولي التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات يوميًا، فضلًا عن تعقيم أماكن سير الطلاب.



ولفت محافظ الفيوم، إلى انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان، مشيرًا أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات بشأن الامتحانات حتى الآن، ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم لاستمرار تعقيم جميع اللجان بشكل دوري، والحفاظ على النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع المراجعة المستمرة لوسائل الحماية الشخصية والإجراءات الاحترازية، وتخصيص غرفة بكل لجنة عامة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.



ووجه محافظ الفيوم رسالة لأبناءه طلاب وطالبات الثانوية العامة، حثهم فيها على الجد والاجتهاد، والتركيز في آداء الامتحانات، مع الهدوء التام وعدم التوتر، لجني ثمار تحصيلهم الدراسي طوال العام الدراسي.



وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أيضًا سير العمل بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، للتأكد من عدم وجود شكاوى أو عوائق تعكر صفو الطلاب فى آداء الامتحانات، والتدخل الفوري لتذليل كافة العقبات، مضيفًا أن المحافظ تواصل من داخل غرفة العمليات المركزية، مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاطمئنان على سير الامتحانات بجميع لجان الامتحانات بالمحافظة.



من جانبه، كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.