لطلاب الثانوية العامة 2021.. نصائح هامة للحماية من كورونا خلال الامتحانات









وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات والقواعد الواجب على طلاب الثانوية العامة 2021، اتباعها للحماية من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.





وأوضحت «الصحة» في منشور توعوي لها، أهمية الحرص على ارتداء الكمامات لتجنب نقل العدوي.





وتابعت الوزارة، أنّه يجب تجنب التجمعات مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحانات، والانتباه لعدم نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين.





وأضافت، أنّه يجب الحرص على اصطحاب الأدوات الشخصية المطلوبة وعدم مشاركتها مع الأصدقاء.





ونوّهت الوزارة إلى أنه في حالة الشعور بالتعب أو أي أعراض تنفسية، يجب على الطالب ابلاغ المراقب على الفور.





ونصحت الوزارة الطلاب بمغادرة المدرسة بعد انتهاء الامتحان مباشرة، مع تعقيم الأيدي باستمرار.





الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

وفي سياق متصل، كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216982 حالة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.





رابط تسجيل لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أطلقت رابط وخطوات حجز لقاح كورونا في مصر، ضمن خطة الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي للجائحة وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة، حيث بدأت إتاحة التسجيل على الموقع أمام المستفيدين، ونوّهت الوزارة إلى أن هناك فئات ممنوعة من الحصول على اللقاح، من بينها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية، حيث يجب بالنسبة إليهم استشارة الطبيب أولا، أو الأشخاص الذين يعانون من ظهور أي أعراض لمرض تنفسي.



