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انطلاق فعاليات رابع أيام كان السينمائي بجلسة تصوير لصناع فيلم THE DIVIDE

السبت 10/يوليو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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انطلاق فعاليات رابع أيام كان السينمائي بجلسة تصوير لصناع فيلم THE DIVIDE

انطلقت فعاليات اليوم الرابع لمهرجان كان السينمائي الدولي، بإجراء جلسة تصوير صباحية "فوتو كول" لصناع فيلم THE DIVIDE.

ونقل الحساب الرسمي للمهرجان على موقع تويتر، لقطات من جلسة التصوير الصباحية لصناع الفيلم شاركت بها مخرجته كاثرين كورسيني.

وأجريت جلسة التصوير في جو من المرح انعكس على وجوه نجومه ونجماته بحضور طاقم تصوير المهرجان من الإعلاميين.
انطلاق فعاليات رابع أيام كان السينمائي بجلسة تصوير لصناع فيلم THE DIVIDE
انطلاق فعاليات رابع أيام كان السينمائي بجلسة تصوير لصناع فيلم THE DIVIDE
انطلاق فعاليات رابع أيام كان السينمائي بجلسة تصوير لصناع فيلم THE DIVIDE
انطلاق فعاليات رابع أيام كان السينمائي بجلسة تصوير لصناع فيلم THE DIVIDE
انطلاق فعاليات رابع أيام كان السينمائي بجلسة تصوير لصناع فيلم THE DIVIDE
انطلاق فعاليات رابع أيام كان السينمائي بجلسة تصوير لصناع فيلم THE DIVIDE

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