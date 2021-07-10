انطلاق فعاليات رابع أيام كان السينمائي بجلسة تصوير لصناع فيلم THE DIVIDE



ونقل الحساب الرسمي للمهرجان على موقع تويتر، لقطات من جلسة التصوير الصباحية لصناع الفيلم شاركت بها مخرجته كاثرين كورسيني.



وأجريت جلسة التصوير في جو من المرح انعكس على وجوه نجومه ونجماته بحضور طاقم تصوير المهرجان من الإعلاميين.



انطلقت فعاليات اليوم الرابع لمهرجان كان السينمائي الدولي، بإجراء جلسة تصوير صباحية "فوتو كول" لصناع فيلم THE DIVIDE.