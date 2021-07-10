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الدفع بـ2156 سيارة إسعاف بجميع المحافظات لتأمين امتحانات الثانوية العامة

السبت 10/يوليو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة تشمل الدفع بـ 2156 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها بمحيط اللجان الامتحانية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أن الخطة تتضمن تطبيق جميع الإجراءات الطبية والوقائية، ومتابعة التزام الطلاب والمراقبين والمشرفين والعاملين داخل المدارس واللجان الامتحانية بارتداء الكمامات، من خلال الزائرات الصحيات، مشيرًا إلى توفير كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب والمشرفين قبل دخول اللجان مع تطهير الأيدي بالكحول.

كما أنه يتم تطهير وتعقيم اللجان الامتحانية والأدوات والأسطح المشتركة وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول وقاعات الامتحانات ودورات المياه، والتخلص من النفايات بطريقة آمنة، بالإضافة إلى توافر كافة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية بالعيادات داخل المدارس، فضلًا عن نشر اللافتات الإرشادية بالمنشآت التعليمية للتوعية بالإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.

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