تعرف على رابط التقديم للصف الاول الثانوي إلكترونيا

يعد رابط التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا من أهم الروابط والخدمات الجديدة التي قد يبحث عنها الطلاب حاليا، والتي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمنع التزاحم داخل المدارس خلال التقديم الملفات للطلاب هذا العام، من خلال التقديم الإلكتروني عبر «موقع تنسيق».





ونقدم لكم رابط التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا للطلاب:-





رابط التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإن هناك عدد من الخطوات للتقديم للصف الأولى الثانوي إلكترونيا للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية 2021 وفي مقدمتها الدخول على رابط التقديم من هنـــا.





وأوضحت الوزارة، أنه عقب الدخول على الرابط لابد من إدخال بيانات الدخول كاملة، ثم يتم إدراج بيانات الطالب والمدرسة المتقدم إليها للعام الدراسي القادم؛ ليتم تسكينه رسميا ضمن طلاب الصف الأول الثانوي للتنسيق، وتحديد الحد الأدنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.





الملفات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

ووفقا لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن التقديم يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الترم الثاني في الشهادة الإعدادية فقط.





كما نوهت المديريات أن الأوراق المطلوبة من الطلاب للتقديم هي 8 صور شخصية، وشهادة ميلاد حديثة، وصورة بطاقة الوالدين، وملف التقديم للثانوية.





وكانت قد وجهت التربية والتعليم، مديري المدارس الثانوية، بتوجيه الطلاب للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العام والفني إلكترونيا، مشددة على المدارس الثانوية «العامة والفنية» بالبت في قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس من خلال نفس الموقع والرابط المشار إليه.





يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يمكنهم الالتحاق بالعديد من المدارس منها الثانوية العامة والتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.



