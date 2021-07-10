Advertisements
'الصحفيين' تعلن بدء صرف معاشات الأعضاء بالزيادة الجديدة
السبت 10/يوليو/2021 - 12:19 م
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن بدء صرف معاشات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بدءًا من يوليو الجاري.
وقال "رشوان" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزميلات والزملاء الكرام، الرواد أعضاء النقابة بجدول المعاشات وأسرهم، وفاءً بما وعدت به خلال الفترة الماضية، واستنادًا إلى موافقة الحكومة مشكورة على دعم صندوق معاشات الصحفيين، بمبلغ 10 مليون جنيه، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحي بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 20%، ليرتفع من 1750 جنيه إلى 2100 جنيه".
وأضاف: "قد تقرر تطبيق وصرف هذه الزيادة بدءًا من معاش شهر يوليو الحالي، في المواعيد المقررة لصرف معاشات النقابة، تحياتي لكم جميعا، داعيًا الله سبحانه لكم بدوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير".
Advertisements