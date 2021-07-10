'الصحفيين' تعلن بدء صرف معاشات الأعضاء بالزيادة الجديدة

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن بدء صرف معاشات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بدءًا من يوليو الجاري.





وقال "رشوان" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزميلات والزملاء الكرام، الرواد أعضاء النقابة بجدول المعاشات وأسرهم، وفاءً بما وعدت به خلال الفترة الماضية، واستنادًا إلى موافقة الحكومة مشكورة على دعم صندوق معاشات الصحفيين، بمبلغ 10 مليون جنيه، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحي بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 20%، ليرتفع من 1750 جنيه إلى 2100 جنيه".



