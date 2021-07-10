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استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)

السبت 10/يوليو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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تستعد جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، لافتتاح ملتقي حور الثالث للفنون الذي يُقام بمجمع دمنهور الثقافي في الفتره من 10 الي 15 يوليو الجاري، بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة.

وشهد مجمع دمنهور الثقافي تنفيذ عدد من الديكورات الأثرية للمعابد الفرعونية، اشتملت علي عدد 3 بوابات فرعونية ضخمة لاستقبال الحضور، بالإضافة الي عدد من تماثيل الإله حورس، كما تم تجهيز القاعات بجميع المستلزمات والإجراءات الوقائية والتباعد بين الحضور داخل قاعة المؤتمرات وبالممرات.

يشارك في المهرجان عدد 425 طالب من 10 كليات في مجالات المسرح والفنون التشكيليه والكورال، وتضم لجنه التحكيم في مجال المسرح الفنانة وفاء الحكيم والدكتور جمال الياقوت أستاذ أدب المسرح ورئيس المهرجان الدولي للمسرح التجريبي والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بشرم الشيخ، كما تضم لجنة التحكيم في مجال الموسيقي المايسترو هاني شنوده والدكتور محمود بيومي عميد معهد الكونسرفتوار سابقًا والدكتور محمد عارف الاستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة حلوان.

ويُعد مهرجان حور للابداع من المهرجانات الرئيسية الاي حظيت باهتمام اعلامي وطلابي بجامعة دمنهور، حيث اقيمت منه دورتان بمشاركة عدد من الطلاب ساهم في اكتشاف العديد من المواهب الشابة التي انتشرت في مجالات الفنون والابداع في البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ وقدمت العديد من العروض.
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)
استعدادات جامعة دمنهور لافتتاح ملتقى حور الثالث للفنون بحضور المحافظ (صور)

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