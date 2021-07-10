ننشر رابط إبلاغ وزارة التربية والتعليم عن شكاوى الثانوية العامة 2021





قد يواجه طلاب الثانوية العامة 2021 خلال تأدية الامتحانات التي انطلقت اليوم 10 يوليو وحتى 5 أغسطس، بعض الشكاوى الخاصة بسير العملية، كالتي تتعلق باللجان أو المراقبين إلخ، وهو ما يدفعهم للبحث عن كيفية تقديم شكواهم إلى وزارة التربية والتعليم للبت في أمرها.





ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإن هناك قنوات لتقديم الشكاوى لوزارة التربية والتعليم من بينها الرابط الخاص بالإبلاغ عن شكاوى امتحانات الثانوية العامة، والذي يمكن الدخول من خلاله من هنــا، فكل ما يحتاج إليه الطالب لتسجيل شكواه هو إدخال كود الطالب ورقم الجلوس، بعد ذلك سيتمّ كتابة الشكوى، وستظهر في النهاية رقم يجب الاحتفاظ به، للاستعلام عن موقف الشكوى فيما بعد.





شكاوى الثانوية العامة عبر واتس آب

أما الطريقة الثانية لإرسال شكوى فهي عبر تطبيق واتس آب على الرقم 01148970610.





وانطلقت منذ قليل، وتحديدًا في العاشرة صباحا امتحانات الثانوية العامة، لأداء امتحان اللغة العربية في أول أيام الامتحانات لطلاب الشعبة الأدبية على أن تمتد ساعات الامتحان لمدة 3 ساعات ورقيا على البابل شيت.





وفي سياق متصل، أكدت التربية والتعليم، على أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تعتبر الأفضل في تاريخ امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تم الاستعداد للامتحانات جيدًا بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات، لافتة إلى أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية جيدا.





ضوابط وتعليمات امتحانات الثانوية العامة

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، كتابًا دوريًا رقم 12 للعام الدراسي 2020/2021 لكل المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات بشأن ضوابط وآليات امتحانات الثانوية العامة 2021 وأبرزها:





- عقد امتحانات طلاب شعبة علمي علوم ورياضة في أيام مستقلة عن أيام امتحانات طلاب الشعبة الأدبية.





- عقد امتحان مختلف لكل شعبة في المواد المشتركة التي تضاف للمجموع «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية».





- يتسلم الطلاب الذين تسلموا التابلت كراسة أسئلة ورقة إضافة إلى ورقة إجابة «بابل شيت» تكون الإجابة بها أمرًا إلزاميًا.





- يتسلم الطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت كراسة أسئلة وورقة إجابة «بابل شيت».



