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بونوتشي يوجه رسالة نارية إلى إنجلترا قبل نهائي كأس أمم أوروبا

السبت 10/يوليو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد ليوناردو بونوتشي لاعب المنتخب الإيطالي، على أن منتخب بلاده لن يشعر بالرهبة من الـ60 ألف مشجع الذين سيتواجدون في ملعب ويمبلي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي تجمع بين إيطاليا وإنجلترا بعد غد الأحد.

وقال بونوتشي -34 عاما- اليوم الجمعة في معسكر الفريق بفلورنسا :"نلعب في ملعبهم ولكن هذا لن يخيفنا".

وأضاف :" نفكر فقط في لعب كرة القدم، أن نستمتع، وأن ندخل الملعب بحماس. والباقي سيكون مجرد ثرثرة".

وقال بونوتشي أن الفوز للمرة الثانية بلقب بطولة أمم أوروبا بعد اللقب الذي تم حصده في 1968 سيكون خير تعويض لبعض السنوات الصعبة التي مرت بها إيطاليا، والتي كان أبرزها عدم التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وقلب المنتخب الإيطالي الأمور تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني، ويدخل الفريق المباراة النهائية بدون أن يتلقى أي هزيمة في 33 مباراة منذ سبتمبر 2018.

وقال:"لا يمكننا الانتظار لحين خوض المباراة النهائية. الانتصار بإمكانه أن يمحي السنوات الصعبة الماضية. نريد أن نجلب الفرح والحماس لكل الشعب الإيطالي".

وتحدث بونوتشي عن مواجهة بين الشباب والكبار عندما يواجه دفاع المنتخب الإيطالي المكون من بونوتشي، وجيورجيو كيلين /36 عاما/ هجوم المنتخب الإنجليزي الذي يقوده هاري كين ورحيم سترلينج.

وقال :"يجب أن نحذر من سرعتهم. لديهم لاعبون أقوياء في المواقف الفردية. لا توجد أعذار لا يوجد إرهاق، نحن نفكر فقط بشأن اللعب".

وقال بونوتشي :" سنكون مستعدين للقتال أمامهم يوم الأحد. سيكون أفضل مشهد لكرة القدم الأوروبية من الجانبين".

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